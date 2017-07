Ook Afrika Cup gaat voor uitbreiding naar 24 landen

18:17 – Na het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap wordt in de toekomst ook de Afrika Cup uitgebreid. Aan het toernooi deden dit jaar nog zestien teams (vier poules van vier) mee, maar per 2019 zullen er 24 landen aanwezig zijn. Dat betekent dat bijna het halve continent (54 landen) aanwezig is.



Het toernooi krijgt dus dezelfde opzet als het Europees kampioenschap van afgelopen jaar. Zes poules met vier teams, waarvan in ieder geval de eerste twee doorgaan. Ook de vier beste nummers drie mogen zich op gaan maken voor de kwartfinales.



Het toernooi van 2019 zal worden gehouden in Kameroen dat ook titelhouder is. Het is nog onduidelijk of het traditioneel getrouw plaatsvindt in de winter of dat het naar de zomermaanden (juni/juli) wordt verplaatst. Die beslissing volgt later.