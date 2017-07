België houdt zicht op knock-outfase na zege op Noorwegen

19:54 – België heeft zich op het Europees kampioenschap gerevancheerd voor de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Denemarken (1-0). Noorwegen werd in het Rat Verlegh Stadion met 2-0 aan de kant geschoven door The Red Flames.



In de eerste helft waren de Noren sterken dan onze Zuiderburen. Caroline Hansen kreeg de beste kans via een volley van dichtbij, maar mikte net over. Ook na de pauze kwam het eerste grote gevaar van Hansen, maar na een uur was het raak voor de Belgen. Elke Van Gorp kon binnentikken, nadat een inzet van Tessa Wullaert nog was gekeerd.



Nog geen tien minuten later was het 2-0. Janice Cayman kwam het hoogst bij een verlengde inworp en knikte de bal uitstekend binnen. Noorwegen zette nog wel aan, maar verder dan een door Ada Hegerberg net niet binnen gegleden voorzet kwamen de Scandinaviërs niet meer.