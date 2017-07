Spaanse bondsvoorzitter en zoon blijven voorlopig in de cel

21:05 – De voorzitter van de Spaanse voetbalbond Angel María Villar moet voorlopig in de cel blijven zitten, dat is de conclusie van de onderzoeksrechter. Afgelopen dinsdag werden Villar en zijn zoon Gorka gearresteerd door de Spaanse autoriteiten.



Tegen het duo lopen een aantal aantijgingen namelijk corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. De aanklacht werd een jaar geleden al gedaan en is niet alleen gericht tegen de familie Villar, er worden binnenkort dan ook nog meer arrestaties verwacht.



Villar is zowel aan de UEFA en de FIFA verbonden. Bij de FIFA geldt hij als senior voorzitter, terwijl hij vice-voorzitter is bij de UEFA. Hij had zich bovendien kandidaat gesteld voor het voorzitterschap, maar trok zich daarvoor toch terug. Ook zijn zoon zit in de voetballerij. Gorka was algemeen secretaris bij de CONMEBOL (Zuid-Amerika).