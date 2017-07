Ten Hag maakt zich geen zorgen om kansenmissende Makienok

22:53 – FC Utrecht speelde donderdagavond een prima pot tegen Valletta en schakelde de ploeg uit Malta met 3-1 uit. Toch viel niet iedereen positief op. Zo miste spits Simon Makienok - de vervanger van de verkochte Sébastien Haller - een hoop kansen.



Coach Erik ten Hag is vol vertrouwen over zijn aanvalsleider. "Die goals gaan komen", zegt hij tegenover FOX Sports. "Hij heeft lang niet gespeeld en weinig ritme. Ik heb dat bij een spits als Blaise N'Kufo ook ooit gezien, maar ook toen kwamen de goals. Simon is steeds meer aan het wennen, dat zie je aan alles. Hij speelde een goede wedstrijd, in defensief opzicht én als aanspeelpunt. Een verbeterpunt is nu het maken van goals.''



Aanvoerder Willem Janssen was vooral tevreden over de eerste helft van zijn ploeg. "We speelden een goede eerste helft, kregen wel vier of vijf honderd procent kansen. Vorige week creëerden we die mogelijkheden moeilijk, maar nu kwamen ze aan de lopende band. We kregen bovendien maar één schot tegen, dus bij rust hadden we met 3-0 voor moeten staan."