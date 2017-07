Wiegman: "Dacht direct dat het een strafschop was"

20 juli 2017 – De Oranje Leeuwinnen wonnen donderdag ook hun tweede wedstrijd op het EK in eigen land. Met pijn en moeite werd Denemarken verslagen. De Nederlandse treffer kwam voort uit een door Sherida Spitse benutte strafschop, die op het eerste gezicht heel makkelijk gegeven leek te worden.



Van de Donk liet na afloop tegenover FCUpdate.nl weten dat ze haar duikelpartij geen schwalbe vond en daarin kreeg de middenveldster bijval van bondscoach Sarina Wiegman. "Ik heb het nog niet teruggezien, maar vanaf waar ik zat dacht ik direct dat het een strafschop was."



Wel erkende Wiegman dat haar ploeg na rust in de problemen kwam. "Zij gingen steeds aanvallender spelen, met steeds meer mensen voor de bal en ze kregen ook steeds meer kansen. Wij waren vooral aan het tegenhouden, want het lukte ons niet om de bal in de ploeg te houden."