Ditmaal is Van Veenendaal de heldin: "Alle lof voor Sari"

0:44 – Na afloop van de EK-opener tegen Noorwegen (1-0 winst) was Jackie Groenen de vrouw in de spotlights, na de 1-0 overwinning op Denemarken is die eer zonder twijfel toebedeeld aan Sari van Veenendaal. De 27-jarige keepster van Arsenal hield de Oranje Leeuwinnen meermaals op de been met haar reddingen en werd daarom geheel terecht verkozen tot 'Woman of the Match'.



Van Veenendaal keepte tegen Noorwegen al een puike pot en was tegen Denemarken ook ijzersterk. Ze heerste in de lucht, maakte een rustige indruk en bracht drie tot vier keer redding bij een honderd procent-kans voor de Denen. Met name Sanne Troelsgaard Nielsen vond de doelvrouw van Arsenal meermaals op haar weg. De redding van Van Veenendaal vlak na de 1-0 van Nederland was het mooist. Vol vertrouwen sloeg ze een inzet van de Deense sterspeelster Pernille Harder uit de hoek.



FCUpdate.nl sprak na afloop met meerdere Leeuwinnen over het optreden van Van Veenendaal en ze waren eensgezind: de doelvrouw hield op weergaloze wijze haar doel schoon. "Sari heeft fantastisch gekeept. Ze heeft ons echt in de wedstrijd gehouden. Alle lof voor Sari", zo luidt het oordeel van centrumverdedigster Anouk Dekker over de vrouw die achter haar staat.





Vivianne Miedema heeft ook genoten van de reflexen van Van Veenendaal. "Het is heerlijk om haar als keeper te hebben; je weet altijd dat zij er nog achter staat. Op de trainingen zie je al dat ze veel kwaliteit heeft en dat laat ze in de wedstrijden ook altijd zien. Je merkt aan alles dat ze heel belangrijk voor ons is. Ze straalt ook gewoon rust uit. Ik sta voorin te kijken en zie haar al die ballen tegenhouden, dat is gewoon lekker", stelt Miedema.



Groenen moest het stokje van de uitblinker overgeven aan Van Veenendaal, maar dat vindt de middenveldster niet erg. "We hebben heel veel te danken aan Sari. Ze keepte een supergoede wedstrijd. Als we iedere keer iemand hebben die zo'n wedstrijd speelt, dan gaan we nog ver komen op het EK. Sari heeft heel veel kwaliteiten in huis. Ze is een echte lijnkeeper, geweldig in de lucht en kan goed meevoetballen. Het is een keeper die alles heeft. Ik ben blij voor haar, dit is ook wel goed voor haar zelfvertrouwen", aldus Groenen.



Sherida Spitse vult aan. "Siri heeft ons echt op de been gehouden, ze was echt goed", aldus de middenveldster, die vanaf elf meter de winnende treffer aantekende voor de Oranje Leeuwinnen tegen Denemarken. Dankzij de 1-0 winst heeft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman aan een gelijkspel tegen België genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.



Door: Koen Jans