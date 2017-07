Vd Donk: "Ik maak weleens een schwalbe, maar nu niet"

0:55 – Het is eigenlijk de grote vraag na de tweede groepswedstrijd van het Nederlandse vrouwenelftal, de 1-0 overwinning op Denemarken in Het Kasteel in Rotterdam. Was de duikelpartij van Daniëlle van de Donk, die de beslissende penalty van Sharida Spitse inleidde, een schwalbe? In gesprek met FCUpdate.nl is de middenveldster duidelijk: nee.



De lezing van velen was dat de valpartij van Van de Donk een schwalbe was. Ze werd diep gestoken door Vivianne Miedema, nam de bal aan, snelde langs een Deense verdedigster en viel toen op de grond. We vroegen de speelster van Arsenal of het daadwerkelijk een fopduik was. "Nee", luidde het duidelijke antwoord. "Ik wilde de bal gewoon aannemen, om haar in één keer voorbij te kunnen spelen. Voor mijn gevoel pakte ze mij bij mijn linkerbeen. Ik weet het niet heel goed meer, maar ik weet wel dat ik last van mijn linkervoet had", legt Van de Donk uit.



We legden haar vervolgens de volgende stelling voor: schwalbes bestaan niet in het vrouwenvoetbal. "Die bestaan wel, ik heb ook weleens een schwalbe gemaakt", antwoordde Van de Donk. "Maar ik benadruk wel dat dit een echte penalty was, voordat ik de rest van het EK bestempeld word als een echte schwalbekoningin", grinnikte Van de Donk. "Dat moet je natuurlijk niet hebben."