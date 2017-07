"Het was wat minder, maar drie punten zijn drie punten"

6:30 – Zo'n geoliede machine als tegen Noorwegen (1-0) was het Nederlandse vrouwenelftal donderdagavond niet, maar in het Rotterdamse Kasteel werd Denemarken wel met 1-0 verslagen. In de eerste helft borduurden de Oranje Leeuwinnen probleemloos voort op de EK-opener tegen de Noren, maar in de tweede helft werd het steeds lastiger.



Met name dankzij het fraaie keeperswerk van Sari van Veenendaal wist Nederland drie punten uit het vuur te slepen tegen Denemarken. Een verzilverde pingel van Sherida Spitse gaf de doorslag. "Hij zat er goed in, mooi in 't hoekje", zegt de middenveldster na de 1-0 overwinning. De matchwinner erkent dat het na rust moeizaam ging. "Maar we hebben gestreden voor wat we waard zijn en hebben gelukkig weer de nul gehouden. De tweede helft gingen ze de ballen in onze zestien pompen, ze knalden erop. We wisten onszelf er helaas niet uit te voetballen, terwijl het de kunst is om op zulke momenten de bal in de ploeg te houden."



Jackie Groenen noemt zichzelf in gesprek met FCUpdate.nl 'hartstikke tevreden'. "Het was wat minder dan tegen Noorwegen, zeker in de tweede helft, maar drie punten zijn drie punten. Denemarken is wel een goede ploeg, die alles op alles zette in de tweede helft."



"Jezus, dat was wel even spannend", is de eerste reactie van Vivianne Miedema na de tweede groepswedstrijd. "We waren in de eerste helft de bovenliggende partij, maar daarna maakten we het onszelf moeilijk. Denemarken is ook een betere ploeg dan Noorwegen", aldus de nog doelpuntloze spits, die weet dat Nederland in het laatste pouleduel (tegen België) aan een punt genoeg heeft om door te gaan naar de kwartfinale.



Ondanks deze situatie vindt Miedema niet dat Oranje op een puntje moet spelen tegen België. "We moeten de wedstrijd op dezelfde manier ingaan. We moeten weer proberen om vooruit te voetballen en achterin moet het op slot blijven. Dat gaat tot dusver goed", stelt Miedema. Daniëlle van de Donk is het daar wel mee eens, al kan het tijdens het duel volgens haar veranderen. "We gaan de wedstrijd tegen België in om te winnen, maar als het in de slotfase gelijk staat, dan zullen we waarschijnlijk wel tijdrekken."



De wedstrijd tegen België wordt komend maandag gespeeld in Tilburg. De aftrap is om 20.45 uur. Het duel is, net als de andere wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen op het EK, live te volgen via FCUpdate.nl.