Groenen: "Niet bang dat ik naast mijn schoenen ga lopen"

5:06 – Jackie Groenen was na de openingswedstrijd van de Oranje-vrouwen op het EK tegen Noorwegen (1-0) de meest besproken vrouw in het kamp van de dames van Nederland. De uitblinkende middenveldster van 1. FFC Frankfurt vindt de waardering mooi, maar blijft met beide benen op de grond staan. Dat zegt ze na de tweede poulewedstrijd, de 1-0 winst tegen Denemarken, tegen FCUpdate.nl.



Het waren bijzondere dagen voor Groenen, met veel positieve aandacht. Er werd lovend over de nummer 14 van de Oranje Leeuwinnen gesproken. "Ik heb het natuurlijk wel meegekregen, maar ik heb wel geprobeerd om mezelf ervoor af te sluiten. Er kwam namelijk weer een heel belangrijke wedstrijd aan, waarin ik een iets andere rol zou hebben. Maar het is natuurlijk wel leuk om te zien, ik ben er hartstikke blij mee", vertelt Groenen.



Wat bedoelt ze precies met dat afsluiten? "Ik probeer de meeste dingen niet te lezen of bepaalde artikelen een beetje te skippen. Maar de dingen die echt leuk zijn lees ik wel", glimlacht Groenen. Die lach die kenmerkt haar. Het is een vrolijke en positieve dame, die niet snel naast haar schoenen zal lopen. "Ik ben daar niet het type persoon voor. Daar ben ik niet bang voor."