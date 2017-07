Gold Cup: ook Mexico en Jamaica melden zich in halve finale

8:08 – Mexico en Jamaica hebben zich donderdagnacht (Nederlandse tijd) als laatste twee ploegen geplaatst voor de halve finale van de Gold Cup. Zij gaan met gastland de Verenigde Staten en Costa Rica uitmaken wie zich kampioen van Noord- en Midden-Amerika mag noemen.



Mexico – Honduras

Mexico, dat niet op volle oorlogssterkte is, won moeizaam van Honduras (1-0). Rodolfo Pizarro hielp de titelverdediger vroeg aan een voorsprong, maar Mexico wist de nummer drie van poule A nooit definitief van zich af te schudden. In blessuretijd miste Honduras zelfs een grote kans op de gelijkmaker. Dankzij de minimale zege treft Mexico zondagnacht Jamaica in de halve finale.



Jamaica – Canada

Want ook Jamaica meldt zich bij de laatste vier. Door doelpunten van Shaun Francis en Romario Williams namen de Reggae Boyz afstand van Canada. Via Junior Hoillet kwam de spanning nog wel terug, maar de Canadezen wisten de gelijkmaker niet te maken.



De andere halve finale wordt zaterdagnacht gespeeld. De Verenigde Staten nemen het op tegen Costa Rica.