Janmaat mikt op subtop: "Watford wil groter en groter worden"

9:32 – Daryl Janmaat hoopt met Watford de Engelse subtop te bestormen. The Hornets eindigden het afgelopen seizoen net boven de streep, maar desondanks denkt de Oranje-international dat zijn werkgever een sprong kan gaan maken.



"Ik geloof in deze ploeg", laat Janmaat weten op de website van zijn club. "De club wil groter en groter worden. Ik wil daar onderdeel van uitmaken. In Engeland vechten vijf of zes clubs voor de titel, maar wij kunnen in de groep daaronder komen. We hebben een paar goede spelers gehaald en moeten vertrouwen hebben."



Janmaat begint zelf aan zijn tweede seizoen bij Watford. De 27-jarige rechtsback kwam vorig jaar over van Newcastle United, dat was gedegradeerd uit de Premier League. "Watford gaf mij een presentatie en vertelde over het project. Ik had aanbiedingen uit het buitenland en van andere clubs uit de Premier League, maar ik was overtuigd door de woorden van Watford. Het is een club met ambities en hopelijk krijgen we voor elkaar wat de eigenaar wil."