NAC Breda huurt Agyepong opnieuw van Manchester City

9:40 – NAC Breda huurt Thomas Agyepong opnieuw van Manchester City. De Ghanese buitenspeler traint vrijdag meteen mee met de Bredanaars. Agyepong speelde het voorbije seizoen ook bij NAC. Die samenwerking beviel waarop de club besloot opnieuw aan te kloppen bij City.



"Met het aantrekken van Thomas weten we precies wat voor kwaliteiten we binnenhalen", licht technisch directeur Hans Smulders toe op de website van NAC. "Vorig jaar heeft hij zijn waarde bewezen en was hij met name in de slotfase van het seizoen van grote waarde. Thomas komt nu direct in een vertrouwde omgeving, dus hij hoeft niet meer te acclimatiseren. Onze selectie had nog de behoefte aan een vleugelspeler en Thomas vult die positie uitstekend in. We zijn blij dat we hem nog een seizoen in de armen mogen sluiten."



Agyepong speelde 31 wedstrijden, waarin hij drie keer trefzeker was. Hij bereidde vier doelpunten voor. Agyepong was met name in de slotfase van het seizoen in vorm, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de terugkeer van NAC naar de Eredivisie. Niet voor niets werd Agyepong voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana. Deze zomer speelde de NAC-aanwinst drie interlands.



Het is alweer voor de zesde keer deze transferperiode dat NAC zaken doet met Manchester City. Ook Thierry Ambrose, Pablo Marí, Manu Garcia, Paolo Fernandes en Angelino worden gehuurd van The Citizens.