Tibbling verruilt FC Groningen voor Deense Bröndby IF

17:12 – Simon Tibbling vertrekt bij FC Groningen, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder tekent een contract bij het Deense Bröndby IF. De Zweed was in totaal tweeëneenhalf actief bij FC Groningen.



Bröndby meldt via de officiële kanalen dat Tibbling zijn handtekening zet onder een vijfjarig contract. Hoeveel FC Groningen ontvangt voor de middenvelder is niet bekend gemaakt. Zaterdagmiddag neemt Tibbling tijdens de oefenwedstrijd tegen Granada CF in het Noordlease Stadion afscheid van het Groningse publiek.



FC Groningen nam Tibbling halverwege seizoen 2014/2015 over van het Zweedse Djurgårdens IF. In totaal kwam hij tot 89 officiële wedstrijden en won hij de in 2015 de KNVB-beker met de club.