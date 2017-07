Southampton zet Van Dijk uit selectie door vertrekwens

18:21 – Virgil van Dijk is uit de selectie van Southampton gezet nadat hij liet weten te willen vertrekken. Dat meldt manager Mauricio Pellegrino in gesprek met de BBC. De Nederlandse verdediger moet daarom voorlopig apart van de selectie trainen.



Van Dijk lijkt zijn laatste wedstrijd voor Southampton al te hebben gespeeld. De verdediger werd in de zomer al meerdere malen in verband gebracht met een transfer, maar tot een vertrek kwam het nog niet. Pellegrino laat weten dat Van Dijk weigerde om nog te spelen voor Southampton. De club greep daarna in door de Nederlander direct uit de selectie te zetten.



Een vertrek lijkt daardoor onafwendbaar te zijn. "Ik wil alleen maar met spelers werken die voor honderd procent gemotiveerd zijn om voor Southampton te spelen. Ik heb hem gezegd dat als hij dat niet kan, hij voorlopig maar apart moet trainen", zegt Pellegrino, die benadrukt dat Southampton de Nederlander eigenlijk niet wil verkopen. "Ik wil het team verder helpen en Virgil verder helpen, maar we hebben niets aan een speler die er met zijn hoofd niet bij is."



Van Dijk speelde de afgelopen twee seizoenen in dienst van Southampton, waar hij afgelopen seizoen ook aanvoerder was. Door zijn goede prestaties kan hij deze zomer op veel interesse van clubs uit het binnen- en buitenland rekenen. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2022.