Klaassen went snel bij Everton: "Iedereen verwacht veel"

22:47 – Davy Klaassen moest een beetje wennen aan het feit dat hij in Engeland direct door iedereen herkend werd. De van Ajax overgekomen middenvelder geldt als één van de grotere aankopen van Everton deze zomer en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.



"Ik ben net nieuw, maar de jongens die hier al langer zitten zeggen allemaal: de eigenaar gaat veel geld uitgeven. Iedereen verwacht ook dat we stappen gaan maken. Ik ben blij dat ik daarbij ben en wil natuurlijk hetzelfde", zegt Klaassen in gesprek met FOX Sports. In Engeland over straat gaan, is wel anders dan in Nederland merkt hij. "Ik moet wel een petje op en soms ook nog een zonnebril. Memphis Klaassen? Nee, maar mensen herkennen je toch altijd", lacht de middenvelder. "Ik wil volgend seizoen zo vaak mogelijk spelen. Ik moet gewoon mijn best doen en ervan genieten."



Ronald Koeman stelt dat Klaassen volgend seizoen een belangrijke pion bij Everton moet gaan worden. "Hij kan links- of rechtshalf zijn met een controlerende middenvelder, maar hij kan ook als 'tien' spelen. Daar liggen denk ik zijn kwaliteiten ook. Hij weet altijd het goede moment te vinden om voor de goal te komen. Klaassen moet één van de spelers worden die productiever is dan de spelers die we vorig jaar hadden", onderstreept de manager de ambities van Everton nog maar eens.