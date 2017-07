Duitse vrouwen weer naast Zweden na zege op Italië

23:06 – De Duitse vrouwen hebben zich naast Zweden aan kop gemeld in groep B op het EK voor vrouwen. Na een 2-1 overwinning op Italië heeft ook Duitsland vier punten uit twee wedstrijden. Door de nederlaag is Italië inmiddels al uitgeschakeld.



Josephine Henning zette Duitsland na negentien minuten op voorsprong. De Italiaanse keepster Laura Giuliani liet de bal los waarna Henning kon profiteren. Italië kwam echter snel terug en tien minuten later was het weer gelijk. Ilaria Mauro tekende op aangeven van Barbara Bonansea voor de 1-1.



Halverwege de tweede helft kwam Duitsland weer op voorsprong nadat het land een strafschop kreeg toegewezen. Babett Peter scoorde vanaf elf meter. Italië eindigde de wedstrijd uiteindelijk nog met tien man nadat Elisa Bartoli haar tweede gele kaart ontving.



Na twee wedstrijden gaan Duitsland en Zweden met allebei vier punten aan kop in groep B. Rusland staat derde met drie punten terwijl Italië nog geen enkel punt pakte en dus al uitgeschakeld is.