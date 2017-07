Dortmund is geruchten over Aubameyang zat: "Geen contact"

0:03 – Pierre-Emerick Aubameyang wordt al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek bij Borussia Dortmund. De club liet eerder deze week nog weten dat de aanvaller zeker bij Dortmund blijft en dat geïnteresseerde clubs de kans hebben gehad, maar voelt zich toch verplicht te reageren op enkele ronddoende geruchten.



Volgens BILD vertrekt Aubameyang namelijk in de winter naar China. Daar zou hij gaan spelen bij Tianjin Quanjian. Volgens de Duitse krant kan Dortmund dan zo'n zeventig miljoen euro bijschrijven voor de aanvaller. De club is de geruchten rondom de sterspeler zat en komt daarom nogmaals met een statement via Twitter. "Er is geen contact met andere clubs en ook wordt er niet gesproken over een transfer in de winter", zo valt er te lezen.