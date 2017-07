Pieters geniet: "Nederland komt over vijf jaar wel weer"

9:38 – In Nederland is Erik Pieters enigszins uit beeld geraakt, maar in de Premier League is de linksachter inmiddels een bekend gezicht. De verdediger van Stoke City maakt zich op voor zijn vijfde seizoen in de Engelse competitie en is voorlopig nog niet uitgekeken op de Premier League. Voorlopig wil hij dan ook nog niet terugkeren in Nederland.



Hoewel Pieters in Engeland niet bij een topclub speelt, is zijn status enorm. "Het is soms te gek voor woorden, maar als ik zie hoe waanzinnig veel mensen de competitie volgen is het ook weer niet zo gek. Op huwelijksreis in Afrika dacht ik vorig jaar incognito te zijn. Vergeet het maar. De Premier League wordt er in de vakantie gewoon uitgezonden en ik werd overal herkend", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.



Pieters heeft het naar zijn zin bij Stoke. "Hier heb ik een plekje kunnen afdwingen, maar natuurlijk wil ik nog best een keer een transfer maken. Zo niet, ook prima. Het belangrijkste is dat je speelt. Nederland? Nee, dat komt over vier of vijf jaar wel weer. Als mijn vrouw het goed vindt", lacht de verdediger.



Als de linksachter terugkeert naar Nederland, dan ligt een transfer naar FC Utrecht of PSV het meest voor de hand. Bij die clubs speelde hij al eerder. "Bij PSV krijg ik een warm gevoel en FC Utrecht zit in m'n hart, laat ik het zo zeggen. Zoals ik het nu zie, denk ik er niet aan om op korte termijn terug te keren in Nederland. Misschien als ik 32 of 33 ben. FC Utrecht heeft me de kans gegeven om eredivisie te debuteren en heeft daarom die speciale plek bij me. Ik geniet ervan hoe goed ze het doen en zou er best mijn carrière willen afsluiten."