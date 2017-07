Van Bronckhorst: "Zoeken nog twee versterkingen"

9:57 – Deze week voegden Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps zich in Oostenrijk bij het trainingskamp van Feyenoord, waar zij met Sofyan Amrabat, Kevin Diks, Jean-Paul Boëtius drie andere nieuwelingen tegenkwamen. Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de aanwinsten, maar benadrukt dat er nog twee aanvallende versterkingen bij moeten.



"Je merkt dat de nieuwe jongens een ander soort van energie brengen", vertelt de coach van de kampioen aan RTV Rijnmond. "Ze stoppen veel energie in de trainingen, je ziet dat ze er trots op zijn om voor Feyenoord te spelen", aldus Van Bronckhorst, die met zijn club nog niet klaar is op de markt. "Het klopt dat wij nog twee aanvallende versterkingen zoeken. Op dit moment zijn dat de enige spelers die wij erbij willen hebben."



De selectie van Feyenoord zal ook breed moeten zijn, aangezien de ploeg dit seizoen in de Champions League speelt. "Het schakelen tussen de twee competities zal net als vorig jaar zwaar zijn. Maar dat hebben wij vorig jaar in de Europa League goed gedaan, ook tegen zware tegenstanders. Dat moeten wij dit seizoen ook doen", stelt de trainer, die het niet meer over de titel van vorig seizoen wil hebben. "Het gevaar is dat wij te lang aan vorig seizoen denken. Dat is klaar nu. Dat heb ik vanaf dag één gezegd. We beginnen weer vanaf nul. De jongens beseffen dat vorig seizoen niet meer telt."