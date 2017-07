Boateng (Las Palmas) komt met prachtige geste aan Nouri

12:27 – Niet alleen in Nederland wordt meegeleefd met Abdelhak Nouri, ook buiten onze landsgrenzen houdt de situatie van de twintigjarige Ajacied de gemoederen flink bezig. Dat is ook op deze zaterdag weer gebleken. Kevin-Prince Boateng, middenvelder van Las Palmas, is namelijk met een prachtige actie op de proppen gekomen.



De Ghanees gaat het hele seizoen met een ondershirt met de naam van Nouri spelen, zo kondigt hij aan via Twitter. Op de achterkant staat de naam Nouri en het rugnummer 34, op de voorkant prijken de letters Praying 4 you. "Ik heb besloten om dit shirt het hele seizoen te dragen onder mijn wedstrijdshirt", laat hij weten. "Dit om mijn support te tonen en te laten zien dat ik voor je bid."



De middenvelder is oud-speler van AC Milan, Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur.