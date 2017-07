Dekker voelt waardering én druk na compliment Van Gaal

12:51 – Niemand minder dan Louis van Gaal was tijdens de openingswedstrijd van het vrouwen-EK tussen Nederland en Noorwegen (1-0) aandachtig toeschouwer. De oud-bondscoach sprak na afloop vol lof over de Oranje Leeuwinnen. Vooral Anouk Dekker werd uitgelicht door Van Gaal. De verdedigster, die tegen Denemarken (1-0) ook weer uitstekend speelde, is daar trots op.



Van Gaal zei dat de Oranje Leeuwinnen de Hollandse school goed uitvoerden en was bijzonder positief over Dekker. "De nummer zes van Oranje was in mijn ogen geweldig. Die heeft echt geen fout gemaakt en iedere keer heel goed rugdekking gegeven. Ze gaf ook fraaie passes over de hele aan Lieke Martens. Die vond ik echt foutloos spelen", zei Van Gaal na de EK-ouverture bij FOX Sports.



In gesprek met FCUpdate.nl reageert Dekker op de lofuitingen van Van Gaal. "Dat vond ik heel mooi om terug te horen en zien. Het geeft ook waardering voor alles wat je ervoor doet", stelt de speelster van HSC Montpellier. "Als zo'n toptrainer dat zegt, dan ligt de druk natuurlijk wel hoog voor de volgende wedstrijden. Dan wil je het elke keer weer laten zien. Maar dat is alleen maar goed", aldus Dekker.



De verdedigster, normaliter middenveldster, ging er niet van naast haar schoenen lopen. Tegen Denemarken ging het namelijk opnieuw prima. De Leeuwinnen hadden het lastig in de tweede helft en werden toen flink naar achteren gedrukt, maar mede door de kop- en duelkracht en de intercepties van Dekker werd andermaal het doel schoon gehouden. "Dat uitvechten van duels ligt me wel. Het ging lekker, maar het is vooral goed dat we weer de nul hebben gehouden", blijft Dekker nuchter.



Dekker is door bondscoach Sarina Wiegman vanuit het middenveld naar de achterste linie geschoven, maar begon in haar carrière zelfs als centrumspits. Na de jeugd van SVZW en diverse nationale jeugdelftallen maakte de 30-jarige speelster uit Almelo in 2005, op 18-jarige leeftijd, de overstap naar Duitsland. Na twee seizoenen bij FFC Heike Rheine pikte FC Twente haar op. Ze knokte zichzelf in de basis én naar de aanvoerdersband. Na de beker (2008) en het kampioenschap (2011) te hebben gepakt met Twente, stapte ze in december 2015 over naar Montpellier, waar ze nu nog actief is.