De Boer en Palace kraaien victorie in Aziatisch oefenduel

13:53 – Frank de Boer heeft een oefenzege behaald met zijn nieuwe werkgever Crystal Palace. De voormalig trainer van Ajax en Internazionale rekende in Hong Kong af met West Bromwich Albion (0-2), dat vorig seizoen nog zo keurig tiende wist te worden in de Premier League.



Voor De Boer, die midweeks nog een 0-2 nederlaag moest slikken tegen Liverpool, een opsteker. In de wedstrijd om de Premier League Asia Trophy brak Luka Milivojević het spel vroeg open door binnen het kwartier voor de 0-1 te zorgen. Vlak voor de theepauze verdubbelde middenvelder Bakary Sako op aangeven van Milivojević de score, deze bleef tot het eindsignaal op het bord staan.



Patrick van Aanholt werd in de tweede helft ingebracht en speelde 45 minuten. De Boer maakte overigens gebruik van tien wissels, waar tegenstander West Bromwich zevenmaal een nieuwe speler in het veld bracht.