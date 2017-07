ADO klopt De Graafschap, Excelsior vloert Go Ahead

17:21 – ADO Den Haag heeft in een oefenwedstrijd afgerekend met De Graafschap. De Residentieclub versloeg de ploeg uit de Jupiler League met 1-0, door een rake vrije trap van Danny Bakker in de tweede helft.



Nick Kuipers en Lex Immers ontbraken bij ADO, vanwege respectievelijk een lies- en enkelblessure. Elson Hooi kon als gevolg van de afwezigheid van Immers zijn officieuze debuut voor ADO maken. Volgende week zaterdag speelt de Haagse club in China vriendschappelijk tegen Beijing Enterprises.



Excelsior was met 2-0 te sterk voor degradant Go Ahead Eagles. Vlak na rust werd het door een eigen goal van Xandro Schenk 1-0, Ali Messaoud maakte er een kwartier voor tijd 2-0 van voor de Rotterdammers.