Feyenoord in Oostenrijk onderuit tegen SC Freiburg

18:57 – Feyenoord is in de eerste echte test voor het nieuwe seizoen onderuit gegaan. De Rotterdamse club verloor zaterdag in het Oostenrijkse Schruns met 1-0 van SC Freiburg, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Duitse Bundesliga.



Feyenoord had in de openingsfase het betere van het spel, maar kwam in de zeventiende minuut toch met 1-0 achter. Florian Niederlechner wist de bal achter keeper Brad Jones te schieten. Na de treffer zakte het niveau van de landskampioen in, desondanks bleef het bij 1-0.



Eerder in de voorbereiding op het nieuwe seizoen won Feyenoord met 5-0 van FC Lissen en met 10-0 van SDC Putten. De Stadionclub oefent volgende week zaterdag nog tegen Real Sociedad, een week later strijdt het met Vitesse om de Johan Cruijff Schaal.