Van Wolfswinkel verliest bij debuut, Sulejmani scoort

21:59 – FC Basel heeft bij het debuut van Ricky van Wolfswinkel in de Zwitserse competitie een nederlaag geleden. De landskampioen ging zaterdag in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen met 2-0 onderuit bij BSC Young Boys.



Young Boys maakte beide doelpunten in het eigen Stade de Suisse in de tweede helft. Yoric Ravet was in de 58ste minuut verantwoordelijk voor de 1-0. Miralem Sulejmani, in het verleden actief bij onder meer sc Heerenveen en Ajax, was in de tachtigste minuut verantwoordelijk voor de 2-0. Van Wolfswinkel, die deze zomer voor 5 miljoen euro werd overgenomen van Vitesse, speelde de hele wedstrijd bij Basel.



Basel en Young Boys waren de nummers één en twee van het afgelopen seizoen, al was het onderlinge verschil wel groot. Basel werd met een verschil van zeventien punten landskampioen.