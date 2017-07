Ruiter maakt goede indruk op Sunderland-manager

23:26 – Robbin Ruiter heeft een goede indruk gemaakt op Sunderland-manager Simon Grayson. De keeper, transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht, verdedigde zaterdag de lat bij de Engelse club in het oefenduel met Bradford City. Mede door een goal van Jeremain Lens won Sunderland met 3-2.



"Als trainer beoordeel ik hem liever op basis van de trainingen in plaats van dat ik hem veel reddingen zie maken in een wedstrijd, want dat laatste betekent dat hij flink aan het werk is gezet", grapt Grayson in gesprek met The Chronicle. Ruiter maakte in de tweede helft tegen Bradford een aantal goede reddingen voor Sunderland. "Maar wat betreft zijn spel: hij was goed met zijn voeten, rustig aan de bal en maakte reddingen wanneer dat moest. Dat is wat je wil van een keeper."



Sunderland gaat nu bekijken of het Ruiter een contract zal aanbieden. "Misschien willen we hem nog een paar dagen zien, of misschien testen we hem woensdag nogmaals in een oefenduel. Dat moeten we nog beslissen, maar hij heeft zichzelf vandaag (zaterdag, red.) in elk geval geen slechte dienst bewezen. We kunnen echter geen overhaaste beslissing nemen over een speler die we nog niet heel veel in actie hebben gezien", besluit Grayson.