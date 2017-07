Kolarov verlaat ManCity na zeven jaar voor AS Roma

22 juli 2017 – Aleksandar Kolarov keert terug naar de Serie A. Manchester City en AS Roma bevestigen zaterdag dat ze overeenstemming hebben bereikt over een transfer van de 31-jarige Servische verdediger naar de club uit de Italiaanse hoofdstad. Met de deal is een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid.



Manchester City haalde Kolarov in de zomer van 2010 voor 22,2 miljoen euro binnen. De verdediger werd destijds overgenomen van Lazio, de aartsrivaal van Roma. "Toen ik hier in 2010 arriveerde, had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zo lang zou blijven", kijkt Kolarov terug op de officiële website van Manchester City. "Maar vandaag is de dag om afscheid te nemen. Persoonlijk is dit een heel droevige dag. Het was me een genoegen om dit shirt te dragen."



Kolarov wordt bij AS Roma ploeggenoot van onder meer Kevin Strootman en Rick Karsdorp.