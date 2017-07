Hoogma trefzeker voor Hoffenheim in oefenwedstrijd

22 juli 2017 – Ondanks een doelpunt van Justin Hoogma heeft 1899 Hoffenheim zaterdag in een vriendschappelijke partij verloren van Genoa. De oudste Serie A-club was in Oostenrijk met 3-2 te sterk voor de nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen.



Hoogma was in de 62ste minuut trefzeker met een kopbal uit een voorzet van Serge Gnabry. Desondanks had hij na afloop een baalgevoel. "Ik ben niet tevreden omdat we verloren hebben. Drie tegengoals zijn gewoon te veel. Zo kan je in principe nooit winnen", moppert Hoogma, deze zomer overgenomen van Heracles Almelo, op de Hoffenheim-website.



"Dat ik gescoord heb is natuurlijk leuk, vooral omdat ik niet heel vaak scoor, maar ik had liever gewonnen waarbij ik niet had gescoord", aldus Hoogma, die nog moet wennen in Duitsland. "Het tempo op de training ligt duidelijk hoger dan dat ik in Nederland gewend was."