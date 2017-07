Team USA gaat door Dempsey voor goud op Gold Cup

8:59 – Clint Dempsey heeft de Verenigde Staten in de nacht van zaterdag op zondag de weg gewezen naar de finale van de Gold Cup. Dankzij de inbreng van de ingevallen routinier werd Costa Rica uitgeschakeld in de halve eindstrijd van de veertiende editie van het toernooi van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben.



Na respectievelijk Panama en El Salvador uit het CONCACAF-toernooi te hebben geknikkerd, hielden Costa Rica en de VS elkaar lange tijd in evenwicht. Toen Dempsey echter binnen de lijnen kwam, werd de wedstrijd opengebroken. De 34-jarige routinier van Seattle Sounders FC tekende eerst voor een fraaie actie en dito assist op Jozy Altidore, die het na zijn 0-1 uitschreewde en geel kreeg voor het uittrekken van zijn shirt. Vlak voor tijd bepaalde Dempsey de uitslag op 0-2, door een vrije trap van afstand verrassend en laag in de korte hoek te schieten.



Team USA ontmoet nu de winnaar van de partij tussen Mexico en Jaimaica in de eindstrijd van de Gold Cup. De Amerikaanse ploeg was in het verleden al vijf keer de sterkste van het toernooi dat ook steevast door de VS wordt georganiseerd.



Mexico en Jamaica spelen in de nacht van zondag op maandag de andere halve finale. De eindstrijd wordt donderdagnacht afgewerkt.