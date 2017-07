Neymar blijft koel onder hete geruchten en steelt de show

9:16 – Het moge duidelijk zijn dat Neymar niet gebukt gaat onder alle geruchten over zijn toekomst. Vrijwel de hele voetbalwereld is in rep en roer vanwege de berichten over een transfer naar Paris Saint-Germain, maar de Braziliaanse sambavoetballer maakte er ondertussen een show van in de oefenwedstrijd tegen Juventus, die met 2-1 gewonnen werd.



FC Barcelona en Juventus troffen elkaar zaterdagnacht in het kader van de International Champions Cup en dit duel werd een feest voor Neymar. De Braziliaanse balvirtuoos had absoluut geen last van alle geruchten, die claimen dat de speler voor 222 miljoen euro naar PSG onderweg is. Terwijl de linksbuiten volop in de spotlights stond, maakte hij het verschil.



Na een kwartier opende Neymar al de score tegen de Italianen. Lionel Messi gaf een fraai passje binnendoor naar Neymar, die de combinatie zocht met Paco Alcácer en het scorebord voor het eerst liet verspringen. Na 25 minuten was het weer raak voor Neymar en deze keer was het doelpunt zelfs nog mooier. Nadat de Brazliaan de bal kreeg van Lucas Digne, degradeerde hij vier Juventus-verdedigers al dansend van links naar rechts tot pionnetjes, voordat hij Gianluigi Buffon verschalkte. Voor rust was Neymar dicht bij een hattrick, maar vond hij Buffon op zijn weg.



Na rust, toen Jasper Cillessen vervangen was voor Adrian Ortola, kwam Juventus was beter in de wedstrijd. Giorgio Chiellini, ook na de theepauze in het veld gekomen, kopte na een uur spelen corner Paulo Dybala binnen en maakte het daardoor spannender. Ondanks een aardige kans voor Gonzalo Higuaín, die over schoot, bleef het echter 2-1 in het MetLife Stadium in New York.