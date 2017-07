Janssen en Vorm verslaan PSG door blunderende Trapp

9:32 – Tottenham Hotspur heeft zaterdagnacht haar visitekaartje afgegeven in Florida. De nummer twee van het afgelopen Premier League seizoen wist, met Vincent Janssen en Michel Vorm binnen de lijnen, af te rekenen met Paris Saint-Germain. Het werd 4-2 tegen de Franse topclub, die bijna de helft van de wedstrijd met een man minder speelde door een totale offday van Kevin Trapp.



Janssen begon in de basis en het Camping World Stadium in Orlando, maar zag PSG al snel op voorsprong komen. Edinson Cavani drukte af na een fraaie actie van Adrien Rabot. Na elf minuten werd het evenwicht echter weer hersteld. Oud-Ajacied Christian Eriksen sneed naar binnen en pegelde geweldig raak vanaf een meter of dertig. De bal belandde kiezelhard in de kruising. Nadat Javier Pastore de lat toucheerde, werd het 2-1 voor de Spurs. PSG-doelman Trapp ging zwaar de fout in en schoot de bal tegen Eric Dier aan. De bal ketste via de middenvelder het doel in. Pastore trok de stand voor rust wel weer gelijk, na een goede actie vanaf links.



De tweede helft was amper begonnen of Trapp beging weer een flinke blunder. De Duitse keeper raakte de bal buiten de zestien meter aan met zijn handen en werd toen met rood uit het veld gestuurd. Dankzij het numerieke overwicht kon beschikte Tottenham in de slotfase over de langste adem. Dat leverde twee goals op. Toby Alderweireld kegelde in de slotfase binnen van afstand, alvorens Harry Kane na een handsbal van aanvoerder Blaise Matuidi een penalty verzilverde: 4-2.



Michel Vorm stond de tweede helft onder de lat bij de Spurs en hoefde dus geen doelpunt te incasseren.