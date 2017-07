Martens vraagteken bij Oranje tegen 'stugge' Belgen

11:15 – Het is nog maar de vraag of Lieke Martens maandagvond aan de aftrap kan staan bij de Oranje Leeuwinnen, die dan in Tilburg de laatste en beslissende groepswedstrijd spelen tegen België. Martens liep donderdag een enkelblessure op tegen Denemarken (1-0 winst) en daarom staat er nog een vraagteken achter haar naam.



Bondscoach Sarina Wiegman heeft de beschikking over een fitte groep, op Martens na. Het duel met België is een race tegen de klok voor de linksbuiten, die zich aanwinst van FC Barcelona mag noemen. "Bijna iedereen is fit, alleen Lieke heeft een behoorlijk tik gehad in de wedstrijd tegen de Denen. Zij is dus nog wel herstellende. Ze heeft nog wel last van een bandje", zegt Wiegman voor de camera van Ons Oranje.



Omdat Nederland en België beiden zes punten hebben en Denemarken bij een zege op Noorwegen ook op zes komt, is de strijd nog niet gestreden in poule A. Wat wel zeker is: de Oranje-dames zijn bij een gelijkspel tegen de Belgen zeker van de volgende ronde. "De situatie is precies zoals we voorafgaand aan het toernooi al hebben gezegd. We zitten in een interessante en moeilijke poule, met vier topteams. Het kan alle kanten op. Wij gaan de wedstrijd in met ons eigen plan, ongeacht de stand op het andere veld, al kan die natuurlijk wel relevant zijn", aldus Wiegman.



De bondscoach van de Nederlandse vrouwen vindt België wel een linke ploeg, die vanuit een gesloten organisatie loert op de tegenaanval. "De uitslag tegen Noorwegen (2-0 voor België, red.) was verrassend. Ik heb de wedstrijd uiteraard gezien. Noorwegen heeft wel kansen gehad, maar België stond goed en heeft gewoon een stugge ploeg. Ze leveren heel veel strijd en gaan als een collectief te werk."



"Hoe ik er verder in sta? We hebben in onze twee wedstrijden gebracht wat we wilden brengen in termen van strijd, saamhorigheid en goed voetbal", vertelt Wiegman. "We hebben het soms wel moeilijk gehad, maar we gaan weer voor zo goed mogelijk voetbal en geven alles om dit voor elkaar te krijgen. Ik verwacht tegen België weer een fysieke wedstrijd. Dat heb je tegen een stugge ploeg, die graag in de duels wil komen en gevaarlijk is in de counter. Zij zijn overigens ook afhankelijk van de andere wedstrijd. Wellicht gaan zij zich daarom aanpassen."