Serneels gelooft in stunt België: "Kunnen Oranje verslaan"

22:05 – In groep A van het EK voor vrouwen gold België op de voorhand als underdog. Toch kan de ploeg van Ives Serneels zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Dan moet maandag wel minimaal één punt worden gepakt tegen Nederland.



Serneels gelooft dat de Belgische vrouwen in staat zijn om Nederland te verslaan in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. "Het is mooi dat we op de laatste speeldag nog meedoen om een plaats in de kwartfinales. Iedereen wil hier graag nog wat langer blijven. Om zeker te zijn van een plaats bij de laatste acht moeten we van Oranje winnen en dat is dan ook ons uitgangspunt", zegt de bondscoach op de persconferentie van zondag.



Hoewel België niet de favoriet is tegen het gastland, heeft Serneels er alle vertrouwen in. "Nederland heeft vooral individueel veel kwaliteit, maar als wij ons niveau van de wedstrijd tegen Noorwegen halen dan kunnen we winnen. We zullen wel voor 95 procent perfect moeten spelen."