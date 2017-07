Engelse vrouwen binden ook Spanje aan de zegekar op EK

23 juli 2017 – De Engelse vrouwen zijn nog altijd ongeslagen op het EK. Na een eerdere 6-0 zege op Schotland werd zondagavond ook van Spanje gewonnen. In het Rat Verlegh Stadion werd het 2-0 voor Engeland, dat nu alleen aan kop gaat in groep D.



Engeland kende een veelbelovende start toen het land al na twee minuten spelen op voorsprong kwam via Fran Kirby. Het leek al snel 2-0 te worden, maar de arbitrage keurde het doelpunt van Millie Bright af wegens buitenspel. Ook in de tweede helft deed de arbitrage van zich spreken. Spanje kreeg de uitgelezen kans op de gelijkmaker toen scheidsrechter Carina Vitulano een penalty gaf. Ze bedacht zich even later echter toch waardoor het bij 1-0 bleef.



Vijf minuten voor tijd verdubbelde Engeland de score. Jodie Taylor, tegen Schotland al goed voor een hattrick, was trefzeker. Daardoor gaat Engeland met zes punten aan kop in groep D en lijkt het land zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Spanje en Portugal hebben drie punten, maar het doelsaldo van de Spanjaarden is beter.