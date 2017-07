Ajax bedenkt zich en wil Dijks gebruiken: "Goed gesprek gehad"

8:30 – Mitchell Dijks' situatie is honderdtachtig graden gedraaid bij Ajax. De verdediger stond op de nominatie om te vertrekken, maar de Amsterdammers kunnen geen linksback vinden en Marcel Keizer heeft vertrouwen in Dijks meldt De Telegraaf. Ajax besloot hem eerder niet in te schrijven voor de Champions League en hij kreeg ook geen rugnummer toebedeeld. Dijks zou ook bij PSV in beeld zijn geweest.



"Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad", zegt zaakwaarnemer Dick van Burik tegen de genoemde krant. "Daar sprak vertrouwen uit." Ajax zocht in de Eredivisie naar een linksback, maar kon geen geschikte vinden. Buitenlandse opties bleken onhaalbaar. Zij zagen een vertrek naar de Nederlandse Eredivisie niet zitten.



In de nieuwe situatie is Dijks de logische vervanger van Nick Viergever. Ook omdat Daley Sinkgraven, die onder Peter Bosz als linksback speelde, nog een tijd buitenspel staat. Wanneer centraal in de verdediging iemand wegvalt, lonkt ook speeltijd voor Dijks, omdat Viergever dan normaal gesproken doorschuift. Dijks heeft bij Ajax een contract tot medio 2018. De Amsterdammers gaan hem proberen alsnog in te schrijven voor de Champions League.