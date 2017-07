Lyon gaat met Traoré en Tete onderuit tegen Internazionale

16:14 – Met Bertrand Traoré als basisklant en Kenny Tete als invaller heeft Olympique Lyon verloren van Internazionale in een oefenduel. De Franse topploeg hield lange tijd gelijke tred met de Italianen, maar moest door een treffer van Stevan Jovetic in de slotfase toch buigen: 0-1.



Vorige week won Lyon nog met 2-0 van Ajax in een oefenwedstrijd, maar maandag bleek Inter te sterk voor de Fransen. Twee weken voor de competitiestart begonnen Bertrand Traoré en Memphis Depay in de basis, terwijl Ajacied Kenny Tete de tweede helft binnen de lijnen verscheen.



Verdediger Jeremy Morel was de enige speler van Olympique Lyon die de hele wedstrijd speelde.