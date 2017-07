Martens in basis Oranje, geen Vd Berg en Van Lunteren

19:21 – Het Nederlands elftal speelt op deze maandag vanaf 20.45 uur haar derde en laatste groepswedstrijd op het EK in eigen land. De inzet in de Derby der Lage Landen tegen België is een ticket voor de kwartfinale. Bondscoach Sarina Wiegman heeft voor het belangrijke duel twee wisselingen doorgevoerd in haar basiself.



Voor de Oranje Leeuwinnen, dat drie punten meer heeft dan de Belgen en de andere concurrent Denemarken, volstaat een gelijkspel om door te gaan. Op jacht naar dit punt heeft Wiegman haar aanvoerster Mandy van den Berg, die in de eerte duels al gewisseld werd, gepasseerd. Op haar plaats in het centrum van de defensie speelt Stefanie van der Gragt. Op de positie van rechtsachter ontbreekt de niet fitte Desiree van Lunteren, die vervangen wordt door Liza van der Most.



Voor de clash met de Red Flames in Tilburg was het vooral spannend of Lieke Martens fit genoeg zou zijn om in de basis te starten. De smaakmaker van Oranje heeft het duel gered, ondanks de enkelblessure die ze tegen Denemarken opliep. Zij vormt 'gewoon' de voorhoede met Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden.



Opstellingen

Nederland: Van Veenendaal; Vd Most, Dekker, Vd Gragt, Van Es; Groenen, Vd Donk, Spitse; Vd Sanden, Miedema, Martens.

België: volgt nog