'Domper voor FC Utrecht: Sneijder blijkt onhaalbaar'

20:55 – Dolgraag had FC Utrecht recordinternational Wesley Sneijder aan boord gehaald, maar de eredivisionist lijkt een streep te kunnen zetten door de naam van de routinier. Volgens het Algemeen Dagblad kan de club het salaris van de middenvelder niet ophoesten.



Sneijder is transfervrij na zijn vertrek bij Galatasaray. Utrecht wilde de aanvallende middenvelder graag aantrekken en zat onlangs nog om tafel met de international. Van een overstap lijkt echter geen sprake meer, omdat het verschil in salaris tussen wat de club kan ophoesten en wat Sneijder wil, veel te groot is. Utrecht heeft wel alles in het werk gezet om een constructie op poten te zetten, maar heeft dus toch een streep moeten zetten door de naam van de middenvelder.



De club uit de Domstad haalde tot dusver twaalf nieuwe spelers naar de Galgenwaard.