Van Nistelrooy denkt dat Lukaku het gaat maken bij United

21:54 – Ruud van Nistelrooy vindt dat Manchester United er verstandig aan gedaan heeft om Romelu Lukaku weg te halen bij Everton. De voormalig topspits van de Engelse club denkt dat de Belg alle kwaliteiten in huis heeft om te slagen op Old Trafford.



De oud-international vindt dat United een goede deal heeft gesloten met The Toffees. "Hij heeft zichzelf al bewezen bij Everton en is nu klaar voor de nieuwe stap. Hij moet nu bewijzen dat hij zich ook hier kan laten zien. Bij United spelen is iets anders dan bij Everton", benadrukt de Nederlander tegen Sky Sports. "Mentaal zal Romelu dus ook een stap moeten zitten. Als hij in staat is om goed met de druk om te gaan, dan zou ik niet weten waarom hij niet kan slagen bij Manchester United."



Van Nistelrooy verwacht dat de aanvaller nog beter gaat worden. "Met betere spelers wordt het voor hem ook makkelijker. Ik verwacht dat hij nu zijn piek gaat bereiken. Voor de club is het het perfecte moment om Romelu te halen, want de club is hierdoor jaren uit de brand met de spitspositie."