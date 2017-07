Doek valt voor België: "Teleurgesteld, dit komt hard aan"

24 juli 2017 – De Belgische vrouwen begonnen als nummer twee van Groep A aan de laatste speelronde, maar zijn door de 2-1 verliespartij tegen Oranje uitgespeeld op het Europees kampioenschap. De teleurstelling in het kamp van onze zuiderburen is enorm, geven de speelsters aan.



Keepster Justien Odeurs vindt dat België meer had verdiend. "We hebben een goeie wedstrijd gespeeld. Het is jammer dat we op zo'n manier verliezen, want we hadden er meer kunnen uithalen", stelt zij bij Sporza. "Ik ben wel enorm trots op wat deze ploeg gedaan heeft. We hebben onszelf niets te verwijten. We proberen het toernooi met opgeheven hoofd te verlaten, maar het is altijd zwaar als je zo'n belangrijke wedstrijd verliest. Maar we hebben een goed toernooi gespeeld."



Tessa Wullaert, verantwoordelijk voor de treffer tegen Nederland, vond haar team absoluut niet slecht opereren in Tilburg. "Dit is echt balen. We begonnen goed, maar na die penalty van Nederland gingen de kopjes naar beneden. Ik ben toch trots op de groep, we kunnen onszelf niets verwijten. Mijn doelpunt? Ik was zelf ook verrast. Het was een voorzet, maar de bal gaat er mooi in. Al levert mijn doelpunt niets op."



Het laatste woord is aan aanvoerster Aline Zeler, die een gelijkopgaande wedstrijd had gezien. "Nederland maakte de eerste goal en dat is in zo'n duel belangrijk. Ik ben teleurgesteld, want er stonden veel supporters achter ons. Dit komt hard aan", besluit zij.