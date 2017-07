Oranje wellicht tegen titelfavoriet: "Laat maar komen"

7:00 – Dankzij overwinningen op Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0) en België (2-1) heeft het Nederlands vrouwenelftal haar poule op het EK in eigen land overtuigend als winnaar afgesloten. Komende zaterdag wacht de kwartfinale voor de Oranje Leeuwinnen, in Doetinchem. De kans is aannemelijk dat Duitsland dan de tegenstander is. "We hebben negen punten gepakt, laat maar komen."



Hard tegen hard

In het Koning Willem II Stadion had Nederland het maandagavond lastig tegen België, dat zich onder toeziend oog van 4.300 in het rood gehulde fans kranig weerde in Tilburg. Door doelpunten van Sherida Spitse (penalty) en Lieke Martens werden de Red Flames echter huiswaarts gestuurd. Andermaal won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met één doelpunt verschil.

"België is een taaie ploeg, dat wisten we van te voren. Het zijn allemaal fysieke speelsters, die er alles aan doen om te winnen en het je zo moeilijk mogelijk proberen te maken", zegt Daniëlle van de Donk tegen FCUpdate.nl over de lastige pot tegen de zuiderburen. Jackie Groenen kan zich wel vinden in deze lezing. "België heeft bikkels en is echt een goede ploeg. Ze ontwikkelen zich al jaren en worden steeds beter. Ik ben echt onder de indruk", stelt de in het Belgische Poppel opgegroeide Groenen. Stefanie van der Gragt, voor het eerst basisklant op dit EK, zag vooral felle duels in Tilburg. "Het was hard tegen hard, maar we hebben laten zien dat we ook goed zijn in de duels. We hebben ons goed verweerd tegen hun duelkracht en lange ballen."



Niet verwacht, wel gedroomd

Na de gewonnen Derby der Lage Landen staat het er echt: Oranje heeft negen punten uit drie duels. "Ik had in mijn achterhoofd al wel ergens het gevoel dat we ze alle drie konden winnen, maar dat het dan ook nog uitkomt is heel mooi. We hebben het elke keer moeilijk gehad, maar we hebben drie keer stand gehouden en dus alles gewonnen", glimlacht de trotse Van de Donk. Van der Gragt vult aan: "Dit durfden we niet te verwachten, maar wel te dromen. We hebben het met elkaar gedaan en hebben verdiend deze negen punten gepakt", vindt de verdedigster.

Groenen kraakt nog wel wat kritische noten. "We zijn gelukkig verder, maar we moeten nog wel wat dingen verbeteren: we moeten vooral wat rustiger en zuiverder aan de bal blijven, zeker als we onder druk gezet worden. We zakken iets te ver in als we op voorsprong zijn gekomen", stipt de middenveldster aan. Dit was met name het geval tegen Denemarken en België, waar de brigade van Wiegman in de tweede helft aan het wankelen was.



"We zien wel tegen wie we moeten"

Nederland gaat samen met Denemarken verder naar laatste acht en treft als groepswinnaar de runner-up van groep B. Dat is momenteel Duitsland, dat net als koploper Zweden vier punten heeft. Omdat Zweden tegen het al uitgeschakelde en puntloze Italië speelt en de Duitsers het opnemen tegen nummer drie Rusland, ligt het voor de hand dat de achtvoudig EK-winnaar en de winnaar van de laatste zes EK's de tegenstander zal zijn in Doetinchem.

Dat baart de Oranje Leeuwinnen geen zorgen. "We hebben negen punten gepakt, laat de volgende tegenstander maar komen. We zien wel tegen wie we moeten, het maakt mij niet zoveel uit", zegt Van der Gragt. Ook Van de Donk heeft geen voorkeur. "Het maakt mij niet zoveel uit wie we ontmoeten, het is allemaal ongeveer even zwaar. Wie het ook wordt, we gaan ze goed analyseren en gaan er alles aan doen om te winnen", verzekert de nummer tien.



Supervet

Ondertussen is het volop genieten van het EK in eigen land. Voor alle groepswedstrijden werd er een Oranje-parade georganiseerd, tijdens de uitverkochte duels was het een groot feest, de resultaten én de kijkcijfers zijn tot dusver dus ook uitstekend en bovenal komt het vrouwenvoetbal op de kaart te staan . "Het is supervet om deze wedstrijden te mogen spelen. Iedereen staat met kippenvel op het veld. De supporters geven ons extra energie, dat is fijn", aldus Van de Donk. Van der Gragt geniet ook met volle teugen. De verdedigster vond het overigens ook wel mooi dat er 4.300 Belgen op de tribune zaten in Tilburg. "Dat was superleuk, het was echt de Belgen tegen de Nederlanders. De sfeer was heel mooi, het was negentig minuten lang lawaai."Voor Groenen is het misschien wel een extra speciaal toernooi. Ze veroverde niet alleen de harten van veel voetbalfans, maar speelde maandagavond in haar geboorteplaats ook nog eens tegen het land waar ze opgroeide. Ook de nummer veertien geniet van de sfeer op en rond het EK. "Normaal zet ik mijn telefoon uit voor wedstrijden, maar nu keek ik in de kleedkamer naar beelden van fans in de straten van Tilburg, die naar links en rechts sprongen. Het is hartstikke leuk om te zien, echt bijzonder. In de groep leeft ook echt het gevoel dat de fans ons veel schwung geven."Door: Koen Jans