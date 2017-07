Wolverhampton zorgt voor nieuwe stunt op transfermarkt

11:38 – Een volgende transferstunt van Wolverhampton Wanderers: Diogo Jota van Atlético Madrid speelt komend seizoen op huurbasis bij de ambitieuze Championship-club. De twintigjarige aanvallende middenvelder uit Portugal staat bekend als talent. De Wolves versterkten zich eerder met Ruben Neves, die begeerd werd door Europese topclubs.



Jota speelde het voorbije seizoen op huurbasis voor FC Porto. In 35 wedstrijden maakte hij negen doelpunten voor de topclub uit zijn vaderland. De Portugees maakte ook minuten in de Champions League. Zijn carrière vervolgt hij in het nieuwe voetbaljaar op het tweede niveau van Engeland. "Ik ben erg blij", zegt Jota op de website van Wolverhampton. "Het is altijd mijn bedoeling geweest om in Engeland te spelen. Dit is een mooie mogelijkheid.



Verbindende factor is trainer Nuno Espírito Santo. Hij verruilde deze zomer Porto voor Wolverhampton. "Het is voor mij goed om opnieuw met Nuno te werken. Het zal mij helpen hier te vestigen."