Koeman: "Uitdaging om kwaliteiten Klaassen te gebruiken"

13:23 – Davy Klaassen staat voor zijn officiële debuut bij Everton. De oud-Ajacied wordt donderdag in het Europa League-duel met het Slowaakse Ruzomberok in de basis verwacht. Ronald Koeman deelt zijn gedachten en weet waarvoor hij Klaassen wil gebruiken.



Waarschijnlijk vormt Klaassen een middenveld met Morgan Schneiderlin en Idrissa Gueye. "Als wij met een controlerende middenvelder spelen, moet Davy zich richten op een positie als linker of rechter middenvelder", zegt Koeman tegen Liverpool Echo. "Als we met een aanvallende middenvelder spelen, kan hij ook als nummer tien uit de voeten. Eén van zijn kwaliteiten is om voor het doel te verschijnen. Ik zie het als een uitdaging om zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn kwaliteiten."



Klaassen is bezig aan zijn eerste weken bij Everton. "Hij zal moeten wennen aan het hoge tempo. Het wordt moeilijker voor hem, zeker vanuit fysiek oogpunt. Maar Davy heeft zich goed ontwikkeld. Hij is intelligent en kan het spel lezen. Davy heeft op het juiste moment in zijn carrière deze stap gemaakt."