Nelom: "Als er iets moois komt, ga ik erover nadenken"

Miquel Nelom begint aan zijn zevende seizoen bij Feyenoord, maar zegt open te staan voor een transfer. Mocht zich deze zomer een mooie club voor hem melden, dan gaat de linksback daar zeker over nadenken. In Rotterdam heeft hij nog een contract voor een jaar.



Nelom speelde afgelopen seizoen zeventien competitiewedstrijden voor Feyenoord, maar wist niet uit te groeien tot onomstreden basisspeler. Vooralsnog is de linksback niet in gesprek met andere clubs, maar een vertrek bij de landskampioen is niet helemaal uitgesloten. "Ik heb aangegeven dat als er iets moois komt, ik daar over wil nadenken. Maar zo ver is het nog niet", vertelt hij in gesprek met RTV Rijmond.



"Er valt niet veel over te zeggen, er is interesse, maar niets concreets", vervolgt Nelom, die vooral als doel heeft om meer duels te spelen dan afgelopen seizoen het geval was. "Ik speel altijd wel genoeg wedstrijden, maar wil nog meer. Ik zie wel hoe het dit jaar gaat lopen. Ik doe gewoon mijn best en geef alles voor Feyenoord dit jaar."