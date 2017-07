Stam looft Reading-talenten na Nederlands trainingskamp

20:58 – Jaap Stam vindt dat de spelersgroep van Reading FC veel gehad heeft aan het traningskamp in Nederland. De manager was vooral zeer te spreken over de inzet van de jonge talenten tijdens de trainingen en oefenwedstrijden tijdens het voorseizoen.



Stam nam enkele talenten mee op trainingskamp naar Nederland en zag sommige jongens boven zichzelf uitstijgen. "Ik denk dat ze genoten hebben van het feit dat ze nu bij het eerste elftal betrokken waren. Maar ze zijn nu wel moe. Al is dat normaal na al het harde werken", zegt de manager op de clubwebsite van Reading. "Er is natuurlijk sprake van een andere intensiteit dan bij het elftal onder 23 jaar. Ik vind dat ze het goed hebben gedaan."



De Nederlander is lovend over de inzet van zijn selectie en vooral de jongelingen. "Hun instelling was fantastisch. Ze hebben steeds naar de oudere spelers geluisterd en er alles aan gedaan om zoveel mogelijk progressie te boeken. Ik moet ze na deze tien dagen een compliment geven, maar ook in de weken ervoor ging het goed", besloot hij.