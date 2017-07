Wiegman wil revanche tegen Zweden: "Moeten top zijn"

0:02 – Sarina Wiegman is blij dat de Nederlandse vrouwen Zweden treffen in de kwartfinale van het EK. Het laatste duel tegen dat land eindigde in een gelijkspel waardoor Oranje kwalificatie voor de Olympische Spelen misliepen. De bondscoach verwacht een lastig duel.



Door de nederlaag van Zweden tegen Italië werd Duitsland, dat won van Rusland, uiteindelijk groepswinnaar in poule B. "Ik heb vooral naar Zweden tegen Italië gekeken. Opvallend was dat ze een paar speelsters spaarden. Blijkbaar gingen ze er al vanuit dat ze niet in hun allersterkste opstelling het ook wel zouden halen", zegt Wiegman op de website van OnsOranje. "Het zijn allebei topteams, maar Duitsland is net een stapje verder. Duitsland pakt de prijzen, Zweden zit er altijd tegenaan. Wat dat betreft ging mijn voorkeur daar wel naar uit."



Wiegman verwacht in elk geval een zwaar duel voor Nederland in de kwartfinales. "Het betekent zeker niet dat we wel even makkelijk gaan winnen. We moeten weer alles geven wat we in ons hebben", stelt de bondscoach, die de Oranje-vrouwen nog niet eenmaal zag verliezen op het EK. "We zijn het laatste duel tegen Zweden nog niet vergeten. Maar we zijn een stuk verder dan toen, dit team heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zaterdag krijgen we weer de kans om dat aan ons publiek te laten zien."