Koeman verwacht vertrek Barkley: "Honderd procent zeker"

16:23 – Ronald Koeman verwacht niet dat Ross Barkley na de zomerse transferperiode nog deel uitmaakt van de selectie van Everton. De middenvelder liet zijn manager al aan het einde van vorig seizoen weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging.



Koeman stelt tijdens een persconferentie van Everton dat Barkley 'honderd procent zeker' zal vertrekken. "Dat heeft hij me aan het einde van vorig seizoen al laten weten. We hebben hem nog een nieuw contract aangeboden met goede voorwaarden, maar hij liet weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Het is zijn besluit en dat accepteer ik", licht de manager toe.



Barkley heeft nog een contract voor één seizoen bij Everton en een transfer zou voor de club dan ook een mooie kans zijn om nog iets aan hem te verdienen. "Maar ik heb van het bestuur gehoord dat er nog geen bod voor hem op tafel ligt", vertelt Koeman. Barkley onderging onlangs een operatie aan zijn lies en zal nog enkele weken moeten revalideren. "Ik focus me nu vooral op de andere spelers, Ross is geen prioriteit meer. Maar als hij weer fit is, kan hij gewoon aansluiten bij het eerste team."