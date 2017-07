Moisander lang uitgeschakeld, Merino mag weg bij Dortmund

19:20 – Werder Bremen moet het voorlopig zonder Niklas Moisander stellen. De verdediger kampt met een hamstringblessure en staat enkele maanden aan de kant. Pas rond november wordt de voormalig speler van Ajax en AZ weer terugverwacht.



Voor de Duitse club een enorme tegenvaller, want de spoeling was achterin al dun. Technisch directeur Frank Baumann laat dan ook weten dat Werder Bremen de transfermarkt op zal gaan voor een nieuwe verdediger. "We wilden ons op die positie al versterken, maar gezien de situatie zullen we nu snel in actie moeten komen."



Borussia Dortmund

Mikel Merino mag vertrekken bij Borussia Dortmund. Dat meldt de club via de officiële kanalen. Hij kreeg van trainer Peter Bosz te horen dat hij het komende seizoen niet op al te veel speelminuten hoeft te rekenen waardoor hij mag uitkijken naar een nieuwe club. Hij krijgt van Dortmund toestemming om met andere clubs te praten. Volgens diverse Engelse media heeft Newcastle United de beste papieren om Merino over te nemen.