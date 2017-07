Oostenrijk groepswinnaar, ook Frankijk door op EK

22:39 – De Oostenrijkse vrouwen boekten woensdagavond een 0-3 zege op IJsland en eindigt daardoor als groepswinnaar in poule C op het EK. Frankrijk speelde gelijk tegen Zwitserland en mag daarom als nummer twee eveneens deelnemen aan de kwartfinales.



Oostenrijk had op Het Kasteel genoeg aan de eerste helft om af te rekenen met IJsland. Na 36 minuten spelen opende Sarah Zadrazil de score. Enkele minuten later viel ook de tweede treffer. Eén minuut voor de pauze zorgde Nina Burger voor de 0-2. Oostenrijk kwam daarna niet meer in de problemen en scoorde in de slotfase zelfs nogmaals. Stefanie Enzinger bepaalde de eindstand op 0-3. Daardoor eindigt Oostenrijk als groepswinnaar.



Zwitserland-Frankrijk

Ook Frankrijk verzekerde zich van een plaats in de kwartfinales. In het Rat Verlegh Stadion werd het 1-1. De Fransen kregen al na zeventien minuten een flinke tegenslag te verwerken toen Eve Perisset een rode kaart kreeg. Kort erna kon Zwitserland profiteren en tekende Ana Maria Crnogorcevic voor de 1-0. Frankrijk kwam toch nog terug. Met nog een kwartier te gaan maakte Camille Abily de 1-1. Zwitserland eindigt daardoor als derde terwijl IJsland met geen enkele punt laatste wordt in groep C.