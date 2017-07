Denswil en Elia trefzeker bij remise Brugge en Basaksehir

26 juli 2017 – De wedstrijd in de voorronde Champions League tussen Club Brugge en Istanbul Basaksehir was ook de confrontatie tussen Stefano Denswil en Eljero Elia. Beide spelers waren trefzeker voor hun club in het duel dat eindigde in een 3-3 gelijkspel.



Club Brugge leek na een kwartier op rozen te zitten toen er een 2-0 voorsprong op het scorebord stond na doelpunten van Denis Bonaventure en Denswil. In de tweede helft deed Basaksehir op bezoek in België echter wat terug. Marcio Mossoro maakte de aansluitingstreffer en even later zorgde Elia met zijn eerste officiële treffer in Turkse dienst voor de gelijkmaker.



De bezoekers kwamen zelfs op voorsprong. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan, zette Mossoro de Turkse ploeg op een 2-3 voorsprong met zijn tweede van de avond. Denswil was echter goud waard voor Brugge en maakte in de slotfase toch nog de gelijkmaker.



FC Viitorul-APOEL Nicosia

Mario Been zag APOEL Nicosia woensdagavond onderuitgaan tegen het Roemeense FC Viitorul. Een kwartier voor tijd maakte Cristian Ganea uit een vrije trap de 1-0. Dat bleek uiteindelijk ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Been en APOEL wordt het duel op Cyprus komende week dus van groot belang.



Celtic-Rosenborg

Van de acht wedstrijden in de voorronde Champions League die er woensdagavond werden gespeeld, eindigde de helft in een gelijkspel. Zo ook het treffen tussen Celtic en Rosenborg. Na negentig minuten stond er nog altijd een brilstand op het scorebord.



Overige uitslagen:

FC Astana-Legia Warschau 3-1

Dinamo Kiev-Young Boys 3-1

Salzburg-Rijeka 1-1

Hapoel Beer Sheva-Ludogorets Razgrad 2-0

Maribor-FH Hafnarfjordur 1-0